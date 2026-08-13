Milano 12:32
53.952 +0,47%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:32
10.800 -0,30%
Francoforte 12:32
26.463 +0,50%

Francoforte: brillante l'andamento di Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Stroeer
Rialzo marcato per Stroeer, che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.
Condividi
```