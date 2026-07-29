Milano 10:26
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Dow Jones 28-lug
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Londra 10:26
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Francoforte 10:26
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Francoforte: amplia l'ascesa Stroeer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia l'ascesa Stroeer
Ottima performance per Stroeer, che scambia in rialzo del 6,23%.
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