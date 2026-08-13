Francoforte: positiva la giornata per Stroeer

(Teleborsa) - Avanza Stroeer , che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Stroeer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,43 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 39,81. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 38,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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