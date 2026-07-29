Iran attacca base Usa in Giordania e tre petroliere a Hormuz. Balzo del greggio

(Teleborsa) - Sempre alta la tensione tra Usa e lran. Nelle scorse ore, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha annunciato di aver colpito tre petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim.



"Alcune ore fa tre petroliere, che avevano ignorato i nostri avvertimenti e continuato a seguire una rotta pericolosa e illegale, sono state colpite e costrette a fermarsi", hanno dichiarato le forze navali dell'Irgc citate dalla Tasnim. Il risultato prevedibile è il balzo del petrolio con il Wti che avanza del 3,55% a quota 82,07 dollari al barile mentre il Brent guadagna il 3,59% a 87,11 dollari.



Intanto, secondo quanto si legge sul sito di Reuters che cita tre fonti a conoscenza dell'accordo, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. L'acquisto, del valore di 60-70 milioni di dollari, rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele.



Infine, almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi Usa-Arabia Saudita contro le loro basi nel Paese, secondo quanto riferito all'Afp da due fonti dell'alleanza. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle Forze di Mobilitazione Popolare (Pmf), "in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, dove almeno 10 membri sono stati uccisi", ha detto un funzionario, aggiungendo che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà.

Condividi

```