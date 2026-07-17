Iran alza il tiro e minaccia chiusura Mar Rosso. Non si fermano raid Usa

(Teleborsa) - Non solo il conflitto in Iran è sempre più lontano da una soluzione ma rischia persino di allargarsi ancora. Teheran ha chiesto ai suoi alleati in Yemen, gli Houthi, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora, come minacciato da Donald Trump, gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. I ribelli hanno, a loro volta, avvertito l'Arabia Saudita che sono pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche





Il momento di distensione tra Washington e Teheran dovuto alla liberazione di una donna irano-americana fermata nel dicembre del 2024 è durato il tempo di un post. Il tycoon ha annunciato su Truth il rilascio di Dena Karari, arrestata con l'accusa di spionaggio e collaborazione con uno Stato ostile, ed ha espresso il suo apprezzamento all'Iran "per questo gesto di buona volontà".



Poco dopo il comando centrale americano ha dichiarato in un altro post su X di aver colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, "al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti che prestano servizio a bordo di navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz". Il Centcom ha anche sottolineato di aver utilizzato munizioni di precisione per colpire obiettivi in diverse località, tra cui Bandar Abbas.



Nel frattempo, i pasdaran da parte loro hanno rivendicato l'attacco di una base militare americana in Giordania con missili balistici, in risposta a quello che è stato descritto come un raid Usa nei pressi di un ospedale oncologico pediatrico in Iran

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