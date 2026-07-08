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"Iran malato e bugiardo", Trump: cessate il fuoco è finito

Economia
"Iran malato e bugiardo", Trump: cessate il fuoco è finito
(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l'Iran definendolo "malato" e "bugiardo". Il cessate il fuoco "è finito", ha aggiunto ricordando la repressione interna in Iran, con le migliaia di persone uccise, "e poi ci stupiamo di quello che fanno in politica estera. Sono persone pessime. Non voglio sprecare il mio tempo, se i negoziatori vogliono continuare a parlare... ma a me loro non piacciono", ha aggiunto.

"Il Presidente Erdogan avrebbe potuto decidere di combattere contro Israele ma non lo ha fatto", e "se non fosse stato per me Erdogan, visto che non gli piace Israele, sarebbe stato dalla parte dell'Iran", ha detto ancora il presidente Usa che si è anche detto "molto arrabbiato con la Nato, perché paghiamo davvero, davvero troppo, miliardi e miliardi di dollari in più del dovuto, è ingiusto, perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi".

Ancora una frecciatina all'Italia che - a suo dire - "ha fatto molto male" nelle decisioni sulle sue basi. Ma Trump ne ha per tutti, anche per la Spagna che è "un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma La Spagna è particolarmente ostile".
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