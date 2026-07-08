"Iran malato e bugiardo", Trump: cessate il fuoco è finito

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l'Iran definendolo "malato" e "bugiardo". Il cessate il fuoco "è finito", ha
aggiunto ricordando la repressione interna in Iran, con le migliaia di persone uccise
, "e poi ci stupiamo di quello che fanno in politica estera. Sono persone pessime. Non voglio sprecare il mio tempo, se i negoziatori vogliono continuare a parlare... ma a me loro non piacciono",
ha aggiunto.
"Il Presidente Erdogan avrebbe potuto decidere di combattere contro Israele ma non lo ha fatto", e "se non fosse stato per me Erdogan, visto che non gli piace Israele, sarebbe stato dalla parte dell'Iran", ha detto ancora il presidente Usa che si è anche detto "molto arrabbiato con la Nato, perché paghiamo davvero, davvero troppo,
miliardi e miliardi di dollari in più del dovuto, è ingiusto, perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi".
Ancora una frecciatina all'Italia
che - a suo dire - "ha fatto molto male" nelle decisioni sulle sue basi. Ma Trump ne ha per tutti, anche per la Spagna che è "un pessimo alleato, n
on voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma La Spagna è particolarmente ostile".