Prosegue la discesa del petrolio con allentamento tensioni in Medioriente, oggi il vertice Trump-Netanyahu

(Teleborsa) - Prosegue il calo del petrolio
in scia alle nuove speranze sul fronte geopolitico, allentando anche i timori sull'inflazione.
Il futures del Brent
con scadenza ottobre 2026 scende sotto gli 84 dollari al barile
, con un -2,6%
dopo aver lasciato complessivamente sul terreno oltre il 9% nelle scorse tre sedute, mentre quello sul greggio con scadenza settembre 2026 segna un -2,5% a 80,57 dollari.
Il tutto mentre Trump si prepara a incontrare oggi a Washington il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu
e dopo aver dichiarato che Stati Uniti e Iran sono impegnati in trattative per porre fine al conflitto in Medio Oriente, con entrambe le parti che continuano ad astenersi da attacchi.
Il quadro resta comunque incerto con il presidente USA che ha avvertito
che, se non sarà raggiunto un accordo
in tal senso, riprenderanno i combattimenti spiegando che la tregua sarebbe stata chiesta proprio da Teheran dopo due settimane di massicci attacchi americani, una versione subito smentita dall'Iran
.
Inoltre, non si è ancora normalizzato il traffico di petroliere attraverso Hormuz
. Nel frattempo, secondo quanto riportato in un comunicato, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i suoi omologhi saudita e omanita nella tarda serata di ieri, sollecitando una cooperazione sulla questione dello Stretto.(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)