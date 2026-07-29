New York: profondo rosso per Masco

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda attiva nella produzione di prodotti per il miglioramento della casa e l'edilizia , che esibisce una perdita secca del 10,61% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Masco , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Masco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 80,6 USD. Rischio di discesa fino a 68,34 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 92,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```