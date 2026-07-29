NXP Semiconductors scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che produce semiconduttori , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,29% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di NXP Semiconductors rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di NXP Semiconductors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 237,6 USD con tetto rappresentato dall'area 252,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 232,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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