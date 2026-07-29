Parigi: spinge in avanti Bureau Veritas

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che mostra una salita bruciante dell'8,60% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Bureau Veritas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,65%, rispetto a +1,27% dell' indice di Parigi ).





Le implicazioni di breve periodo di Bureau Veritas sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,15 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```