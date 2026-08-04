Attese positive per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Brillante rialzo per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , parte del CAC40 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,13%.





Operatività odierna:

Le azioni di Bureau Veritas , su questi prezzi fissati a 28,25 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 28,1 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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