Invito all'acquisto per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Ottima performance per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, tra i titoli dell'indice CAC40, che ha chiuso in rialzo del 7,14%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Bureau Veritas favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 29,27 Euro con stop loss fissato a quota 28,1 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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