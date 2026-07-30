Milano 29-lug
51.443 0,00%
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Londra 29-lug
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Invito all'acquisto per Bureau Veritas

Finanza
Invito all'acquisto per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Ottima performance per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, tra i titoli dell'indice CAC40, che ha chiuso in rialzo del 7,14%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Bureau Veritas favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 29,27 Euro con stop loss fissato a quota 28,1 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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