Parigi: balza in avanti Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che avanza bene del 2,35%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bureau Veritas rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Bureau Veritas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,47 Euro con primo supporto visto a 28. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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