Parigi: andamento negativo per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, in flessione del 3,31% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bureau Veritas più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Bureau Veritas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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