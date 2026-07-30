Parigi: andamento negativo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , in flessione del 3,31% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bureau Veritas più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Bureau Veritas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```