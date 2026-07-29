Milano 17:19
51.432 -0,51%
Nasdaq 17:19
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Dow Jones 17:19
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Londra 17:19
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Petrolio a 81,78 dollari alle 11:30

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Petrolio a 81,78 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 81,78 dollari per barile alle 11:30.
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