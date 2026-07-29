PLATINUM del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Debole la giornata del 28 luglio per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un calo dello 0,46%.
Le implicazioni tecniche attuali del platino mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1.592,5. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1.645,5. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1.567,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)