PLATINUM del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Protagonista il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,19%.
Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.646,3. Supporto stimato a 1.607,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.684,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)