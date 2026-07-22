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PLATINUM del 21/07/2026

Finanza
PLATINUM del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Protagonista il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,19%.

Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.646,3. Supporto stimato a 1.607,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.684,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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