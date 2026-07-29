Milano 17:20
51.426 -0,53%
Nasdaq 17:20
27.423 -1,22%
Dow Jones 17:20
51.924 -1,56%
Londra 17:20
10.901 +0,28%
Francoforte 17:20
25.469 +0,02%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 24 luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 24 luglio
USA, Richieste mutui nella settimana del 24 luglio su base settimanale (WoW) -6,4%, in calo rispetto al precedente +1,9%.
Condividi
```