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Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari
Profondo rosso per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 63.191,55 punti, in netto calo dell'1,50%.
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