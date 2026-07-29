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Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari
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29 luglio 2026 - 17.00
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, che retrocede a 63.191,55 punti, in netto calo dell'1,50%.
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