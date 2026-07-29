SILVER del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -2,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,32. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,88. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,46.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)