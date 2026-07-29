Thales Alenia Space svilupperà il satellite PRISMA dell'Agenzia Spaziale Italiana

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto con OHB Italia per lo sviluppo del satellite di osservazione terrestre di seconda generazione PRISMA dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il lancio è previsto nel 2031.



Il consorzio industriale sarà guidato da OHB Italia, che sarà responsabile della missione e delle attività di sistema end-to-end.



Thales Alenia Space sarà responsabile dello sviluppo del satellite e della consegna della piattaforma PRIMA-S, realizzata dall'azienda, che ospiterà il carico utile iperspettrale. Derivata dalla linea di prodotti HE-R1000 (High Efficiency Radar), la piattaforma PRIMA-S fa parte della linea di prodotti per l’Osservazione della Terra ed è in grado di ospitare sia carichi utili radar che ottici. L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) procurerà da Leonardo il carico utile e lo fornirà per la successiva integrazione.

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