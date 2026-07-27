Kayser Space (Gruppo FAE Technology): David Stefano Zolesi eletto nel Consiglio Direttivo di AIAD

(Teleborsa) - David Stefano Zolesi, Amministratore Delegato di Kayser Space, è stato eletto nel Consiglio Direttivo di AIAD - Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza - nel corso dell'ultima Assemblea ordinaria dei soci svoltasi a Roma. Kayser Space fa parte del Gruppo FAE Technology , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati basati sull'elettronica per mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale.



Aderente a Confindustria, AIAD rappresenta l'organismo di riferimento per l'industria italiana dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza, promuovendone gli interessi presso le istituzioni nazionali e internazionali. Secondo il comunicato, l'elezione di Zolesi rappresenta un riconoscimento del percorso di crescita intrapreso dal Gruppo nel comparto spaziale, grazie all'integrazione tra il know-how specializzato di Kayser Space e le competenze delle altre società del Gruppo.



"L'elezione di David nel Consiglio Direttivo di AIAD rappresenta un riconoscimento delle competenze e della credibilità che ha saputo costruire nel corso degli anni e si inserisce perfettamente in una fase in cui le attività del nostro Gruppo sono sempre più correlate agli interessi strategici del Paese", ha dichiarato Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology.



"Questa elezione rappresenta per me e per la Società un'importante opportunità per contribuire, insieme agli altri protagonisti del comparto, alla costruzione del futuro dell'industria italiana dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza", ha commentato Zolesi. "Viviamo una fase di profonda trasformazione, nella quale lo Spazio assume un ruolo sempre più centrale: non è più soltanto una frontiera tecnologica, ma un vero e proprio elemento abilitante per la sicurezza, la competitività industriale, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile dei Paesi".

Condividi

```