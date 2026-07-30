Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11.002,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.733,6. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11.272,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)