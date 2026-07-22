Milano 13:57
52.736 +0,86%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 13:57
10.728 +1,34%
Francoforte 13:57
25.083 +0,29%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un -0,02%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.617,4 e primo supporto individuato a 10.533. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.701,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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