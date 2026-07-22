Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un -0,02%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.617,4 e primo supporto individuato a 10.533. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.701,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)