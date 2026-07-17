Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto +0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.610,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.536. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.685,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)