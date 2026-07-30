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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 29 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60.758. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64.588. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59.604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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