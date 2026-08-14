Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Allunga timidamente il passo l'indice nipponico, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,59%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69.469,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 66.827,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 72.111,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)