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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in rialzo del 4,50%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 65.755, mentre i supporti sono stimati a 62.372. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 69.138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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