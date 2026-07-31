Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in rialzo del 4,50%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 65.755, mentre i supporti sono stimati a 62.372. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 69.138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)