Bank of England: tassi fermi al 3,75% voto diviso 6-3

Focus del comitato sui rischi da shock energetico legati al Medio Oriente.

(Teleborsa) - Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) della Bank of England, riunitosi nella riunione conclusasi il 29 luglio 2026, ha votato con una maggioranza di 6 a 3 per mantenere il Bank Rate al 3,75%. Tre membri hanno votato per un rialzo di 0,25 punti percentuali, al 4%.



Il comunicato ha sottolineato che, "in risposta agli eventi in Medio Oriente, i prezzi del greggio e dell'energia raffinata sono rimasti volatili e più elevati rispetto al periodo pre-conflitto" e che l'impatto sull'economia britannica "resta incerto", ricordando che "la politica monetaria non può influenzare i prezzi dell'energia, ma viene impostata per garantire che l'aggiustamento economico avvenga in un modo che raggiunga in maniera sostenibile l'obiettivo di inflazione del 2%".



L'inflazione CPI è scesa al 2,6% a giugno, "sebbene sia attesa in aumento più avanti nell'anno con il proseguire del trasferimento degli effetti dei maggiori prezzi energetici". Il rischio di "effetti di secondo impatto rilevanti sulla determinazione di prezzi e salari" resta maggiore quanto più a lungo persistono prezzi energetici elevati, pur riconoscendo "finora poche evidenze" in tal senso e "segnali chiari di disinflazione sottostante". Nel complesso, il Comitato "giudica che i rischi per le prospettive di inflazione sono orientati al rialzo rispetto alla proiezione centrale nel Monetary Policy Report di luglio."



La decisione si fonda su due giudizi principali. Il primo: "La debolezza dell'attività economica e della domanda di lavoro è probabile che contribuisca a contenere la forza degli effetti di secondo impatto", limitando il potere di determinazione dei prezzi delle imprese e la capacità dei lavoratori di negoziare aumenti salariali, pur ritenendo che il rischio di forti pressioni inflazionistiche rimanga maggiore del rischio di pressioni inflazionistiche deboli. Il secondo: "La politica monetaria sta pesando sull'inflazione". L'MPC, ha spiegato in una nota, continua a impostare la politica per bilanciare i costi di un'azione insufficiente e i costi di una risposta eccessiva".



Tra i fattori di rischio aggiuntivi, il documento cita "la rapida espansione della capacità AI [che] sta spingendo al rialzo il prezzo di input essenziali, come i microchip", oltre a possibili interruzioni delle forniture alimentari legate a eventi climatici estremi.



Il documento ha infine concluso che l'evoluzione futura del Bank Rate "dipenderà da come si evolveranno le evidenze, le prospettive di inflazione e i rischi attorno a queste prospettive." Il Comitato "resta pronto ad agire quanto necessario per garantire che l'inflazione CPI ritorni all'obiettivo del 2% e vi rimanga".

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