Regno Unito, massa monetaria M4 e prestiti in accelerazione

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,8% nel mese di giugno 2026, dopo il +0,1% registrato il mese precedente e rispetto al +0,2% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.



Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,807 miliardi di sterline, in aumento rispetto agli 1,723 miliardi del mese precedente e contro gli 1,7 miliardi attesi dagli analisti.



I prestiti netti ai privati evidenziano una forte crescita a 9,5 miliardi, al di sopra dei 5,5 miliardi attesi, rispetto ai 4,6 miliardi registrati in precedenza. I prestiti per mutui fanno segnare una crescita di 7,73 miliardi (consensus 3,95 miliardi) rispetto ai 3,27 miliardi precedenti.

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