Bank of England, si dimette la chief cashier Cleland, dal 19 ottobre subentra Phillips

(Teleborsa) - La Bank of Englad ha annunciato le dimissioni della sua chief cashier, Victoria Cleland, che lascerà l'istituto dopo 35 anni di servizio, gli ultimi dei quali come direttore esecutivo, continuando però a ricoprire il ruolo di consigliere speciale dei governatori del BOE e di presidente del Retail Payments Infrastructure Board fino alla prossima primavera.



Al suo posto, dal 19 ottobre, subentrerà Rhys Phillips, attuale segretario privato principale del governatore Andrew Bailey, diventando direttore esecutivo e supervisionando, tra l'altro, la controversa decisione di sostituire le figure storiche sulle banconote in sterline con immagini di fauna selvatica.



Le dimissioni di Cleland rientrano in un periodo di profonda trasformazione che sta attraversando la Banca d'Inghilterra, con 446 dipendenti che lasceranno volontariamente l'incarico nell'ambito di un programma volto a risanare le finanze.





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