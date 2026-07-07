La Bank of England propone di allentare alcuni requisiti patrimoniali delle banche

(Teleborsa) - Il Financial Policy Committee (FPC) della Bank of England, in collaborazione con la Public Regulatory Authority (PRA), ha proposto di allentare alcune regole sui requisiti patrimoniali delle banche per raggiungere un quadro normativo "più semplice, efficace, proporzionato e meglio calibrato" sui rischi del sistema finanziario odierno, garantendo al contempo che il sistema bancario del Regno Unito rimanga resiliente e in grado di sostenere l'economia nei momenti di maggiore necessità.



Il pacchetto affronterà quelle che vengono definite le "conseguenze indesiderate" del quadro normativo sulla leva finanziaria e rafforzerà la possibilità di svincolare e utilizzare le riserve. Le misure faciliteranno l'utilizzo del capitale da parte delle banche a supporto dell'erogazione di prestiti e del funzionamento dei mercati principali in situazioni di stress, mantenendo al contempo la coerenza complessiva con gli standard internazionali, si legge in una nota della Bank of England.



Tra le proposte c'è quella di rendere una quota maggiore dei requisiti di leva finanziaria e delle riserve svincolabili: il requisito minimo del coefficiente di leva finanziaria Tier 1 verrebbe ridotto dal 3,25% al ??3% e verrebbe applicato alle imprese soggette ai requisiti di leva finanziaria un semplice cuscinetto generale del coefficiente di leva finanziaria, fissato a 25 punti base della misura dell'esposizione alla leva finanziaria (che attualmente esclude le riserve delle banche centrali).

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