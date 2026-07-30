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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, -0,34%
Ibex 35 esordisce a 19.346,5 Euro
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30 luglio 2026 - 09.18
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Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 19.346,5 Euro.
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