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Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,41%)
Ibex 35 scambia in avvio a 19.305 Euro
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13 luglio 2026 - 09.18
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Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,41%, dopo aver aperto a 19.305 Euro.
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