Milano 12:33
52.700 +0,16%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:33
10.473 -0,23%
Francoforte 12:33
25.077 +0,04%

Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,41%)

Ibex 35 scambia in avvio a 19.305 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,41%)
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,41%, dopo aver aperto a 19.305 Euro.
Condividi
```