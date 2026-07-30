Milano 29-lug
51.443 0,00%
Nasdaq 29-lug
27.192 -2,06%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 29-lug
10.908 0,00%
Francoforte 29-lug
25.460 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,03%

Hang Seng a 25.798,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,03%
Indice Hang Seng -0,03% a quota 25.798,93 all'apertura pomeridiana.
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