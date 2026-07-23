Milano 22-lug
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Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 22-lug
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Francoforte 22-lug
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,34%

Hang Seng a 25.227,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,34%
Indice Hang Seng +1,34% a quota 25.227,06 all'apertura pomeridiana.
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