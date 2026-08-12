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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,17%

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,17%
Indice Hang Seng -1,17% a quota 25.352,13 all'apertura pomeridiana.
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