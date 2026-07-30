Male Stellantis sul mercato azionario di Parigi
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,18%.
La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Stellantis è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,185 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,491.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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