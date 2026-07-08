Parigi: andamento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che passa di mano con un calo del 2,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Stellantis segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,851 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,924. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,821.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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