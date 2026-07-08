Parigi: andamento negativo per Stellantis
(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano con un calo del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Stellantis segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,851 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,924. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,821.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```