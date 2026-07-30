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Parigi: Stellantis in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Stellantis in forte discesa
Scende sul mercato la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che soffre con un calo del 4,18%.
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