Parigi: positiva la giornata per Stellantis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Stellantis resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,16 Euro. Supporto visto a quota 5,011. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,309.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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