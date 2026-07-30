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New York: andamento rialzista per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Caterpillar
Punta con decisione al rialzo la performance del gigante delle macchine movimento terra, con una variazione percentuale del 2,96%.
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