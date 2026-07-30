New York: calo per Walt Disney

(Teleborsa) - Rosso per il creatore di Mickey Mouse , che sta segnando un calo del 3,26%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di Walt Disney è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 97,01 USD, mentre il primo supporto è stimato a 93,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 100.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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