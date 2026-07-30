Milano 17:35
52.104 +1,29%
Nasdaq 20:29
28.057 +3,18%
Dow Jones 20:29
52.170 +1,12%
Londra 17:35
10.897 -0,10%
Francoforte 17:35
25.612 +0,60%

New York: in calo Walt Disney

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Walt Disney
Si muove verso il basso il creatore di Mickey Mouse, con una flessione del 3,21%.
Condividi
```