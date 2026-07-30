New York: giornata negativa in Borsa per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Ribasso per Thomson Reuters , che passa di mano in perdita del 6,43%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Thomson Reuters mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 102,2 USD. Rischio di discesa fino a 97,68 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 106,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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