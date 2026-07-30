New York: i venditori si accaniscono su Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion , che esibisce una perdita secca del 6,11% sui valori precedenti.



L'andamento di Old Dominion Freight Line nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Old Dominion Freight Line segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 201,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 220,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 194,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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