New York: performance negativa per IBM
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la "Big Blue", che mostra un decremento dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 220 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 224,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 229,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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