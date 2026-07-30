New York: profondo rosso per Intuit
(Teleborsa) - Ribasso per la società produttrice di software finanziari, che tratta in perdita del 6,81% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società statunitense di software è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 318,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 303,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 333,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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