New York: Quanta Services sale verso 668,2 USD

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 14,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Quanta Services evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Quanta Services rispetto all'indice.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Quanta Services , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 623,6 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 668,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 607,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```