New York: Quanta Services sale verso 668,2 USD
(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 14,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Quanta Services evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Quanta Services rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Quanta Services, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 623,6 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 668,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 607,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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