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New York: Coinbase Global scende verso 139,9 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Coinbase Global scende verso 139,9 USD
Scende sul mercato la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che soffre con un calo del 12,37%.
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